OpenAI может потерять $5 млрд в этом году — Finance.ua

OpenAI может потерять $5 млрд в этом году Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

OpenAI может потерять $5 млрд в этом году

OpenAI, одна из ведущих компаний в сфере ИИ, может понести убытки в размере $5 млрд до конца финансового года. Согласно отчету The Information, производитель ChatGPT может оказаться на грани банкротства, потому что в ближайшие 12 месяцев у него могут закончиться деньги.

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OpenAI расходует до $700 000 в день на поддержку работы ChatGPT. Эта сумма, вероятно, будет колебаться по мере того, как модель будет становиться все более сложной и развитой.

Отчет проливает больше света на финансовое состояние OpenAI, ссылаясь на то, что фирма находится на пути к тому, чтобы потратить колоссальные $7 млрд на обучение своих ИИ-моделей и еще $1,5 млрд на укомплектование штата. Только эти расходы значительно опережают прогнозы расходов конкурентов на 2024 год.

OpenAI получает льготный доступ к сервисам Microsoft Azure. Однако стремительное развитие ее ИИ-проектов ставит фирму в затруднительное финансовое положение.

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Согласно отчету Appfigures, запуск GPT-4o привел к «наибольшему за всю историю» скачку доходов и загрузок ChatGPT на мобильных устройствах OpenAI.

Запуск приносит до $2 млрд ежегодно от ChatGPT и дополнительно $1 млрд от платы за доступ к LLM, что означает приблизительный общий доход от $3,5 до $4,5 млрд ежегодно.

Однако это едва покрывает операционные расходы фирмы. Компания уже прошла через семь раундов финансирования, привлекая более $11 млрд, и сейчас оценивается в $80 млрд.

Также сообщается, что OpenAI работает почти на полную мощность: 290 000 из 350 000 серверов компании отведено под ее ИИ-ассистента ChatGPT.

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