OpenAI тестирует прототип поисковика SearchGPT на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

OpenAI тестирует прототип поисковика SearchGPT на основе искусственного интеллекта
Американская компания Open AI тестирует поисковик SearchGPT, объединяющий модели искусственного интеллекта и информацию из интернета. Его планируют интегрировать с ChatGPT.
Об этом говорится на сайте компании.
«Мы тестируем SearchGPT, прототип новых функций поиска, созданных для сочетания мощности наших моделей ИИ с информацией из интернета, чтобы давать вам быстрые и своевременные ответы из четких и релевантных источников. Мы запускаем для небольшой группы пользователей и издателей, чтобы получить отзывы», — сообщила OpenAI.
В компании заметили, что хотя этот прототип временный, в будущем планируют интегрировать лучшие из этих функций непосредственно в ChatGPT.
«Чтобы получить ответы в интернете, нужно много усилий, часто требуя нескольких попыток получить соответствующие результаты. Мы верим, что благодаря расширению разговорных возможностей наших моделей с помощью информации в Интернете в режиме реального времени поиск того, что вы ищете, может быть быстрее и легче», — говорится в сообщении.
SearchGPT быстро и непосредственно ответит на ваши вопросы, предоставляя актуальную информацию из Интернета, давая четкие ссылки на соответствующие источники, заверили в OpenAI, добавив, что пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, создавая общий контекст для каждого запроса.
«Поиск искусственного интеллекта станет одним из ключевых способов навигации в интернете, и сегодня очень важно, чтобы эта технология была построена таким образом, чтобы ценить, уважать и защищать журналистику и издателей. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с OpenAI в этом процессе и создадим новый способ для читателей открыть для себя Атлантику», — подчеркнул генеральный директор The Atlantic Николас Томпсон.
SearchGPT разработан, чтобы помочь пользователям связаться с издателями, четко цитируя их и ссылаясь на них при поиске.
Ответы имеют четкий, встроенный, названный источник и ссылку, чтобы пользователи знали, откуда поступает информация, и могли быстро получить еще больше результатов на боковой панели со ссылками на источники, подчеркнули в OpenAI.
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