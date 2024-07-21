Создатели ChatGPT работают над секретным проектом Strawberry в сфере ИИ — Finance.ua

Создатели ChatGPT работают над секретным проектом Strawberry в сфере ИИ 21.07.2024, 01:09 — Технологии&Авто

Создатели ChatGPT работают над секретным проектом Strawberry в сфере ИИ

OpenAI работает над новым подходом к своим моделям искусственного интеллекта в рамках проекта под кодовым названием Strawberry.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом и внутренней документацией.

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По его словам, принцип работы Strawberry находится под строгим секретом даже внутри OpenAI. Но документация все же раскрывает некоторые его детали.

Проект будто сосредоточен на том, чтобы модели ИИ не только генерировали ответы на запросы, но и были способны планировать заранее для автономной навигации в интернете — чтобы выполнять то, что OpenAI называет «глубоким исследованием».

Согласно утверждениям более десяти исследователей искусственного интеллекта, это то, что до сих пор не удавалось моделям ИИ.

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В то же время, издание обращает внимание, что проект Strawberry ранее был известен как Q* (произносится как Q-Star), о котором стало известно в прошлом году. Тогда проект назвали прорывом в создании всеобщего искусственного интеллекта (AGI).

Два источника рассказали, что в начале этого года они видели то, что сотрудники OpenAI назвали демоверсией Q*, способной отвечать на сложные научные и математические вопросы, недостижимые для сегодняшних моделей.

Во время недавнего внутреннего совещания в OpenAI провели демонстрацию исследовательского проекта, который, как утверждается, имеет новые навыки размышления, подобные человеческим.

Представитель OpenAI подтвердил факт встречи, но не сообщил подробности ее содержания. Издание затруднилось определить, был ли продемонстрирован проект именно Strawberry.

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