OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов — Finance.ua

OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов Сегодня 19:36 — Фондовый рынок

OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов

Издатель сверхпопулярного ИИ-сервиса ChatGPT — OpenAI закрыл раунд инвестиций в свой новый фонд OpenAI Startup Fund I.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В документе сказано, что проект собрал капитал в сумме $175 млн.

OpenAI уже давно инвестирует в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта. Компания запустила OpenAI Startup Fund и заявила, что будет стремиться поддерживать компании, которые «раздвигают границы того, насколько мощный ИИ может положительно повлиять на мир и глубоко изменить жизнь людей».

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На тот момент времени компания заявила, что вложит в фонд $100 млн. Заявка SEC показывает, что фонд под названием OpenAI Startup Fund I больше, чем предполагалось изначально.

Напомним, в конце ноября 2022 г. OpenAI — американская лаборатория ИИ представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ может отвечать на вопросы, помогать с составлением писем, эссе и написанием кода.

В середине марта компания Open AI представила четвертую версию языковой модели ChatGPT.

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