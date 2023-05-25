OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов — Finance.ua
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OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов

Фондовый рынок
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OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов
OpenAI привлек $175 млн в свой инвестфонд для ИИ-стартапов
Издатель сверхпопулярного ИИ-сервиса ChatGPT — OpenAI закрыл раунд инвестиций в свой новый фонд OpenAI Startup Fund I.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В документе сказано, что проект собрал капитал в сумме $175 млн.
OpenAI уже давно инвестирует в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта. Компания запустила OpenAI Startup Fund и заявила, что будет стремиться поддерживать компании, которые «раздвигают границы того, насколько мощный ИИ может положительно повлиять на мир и глубоко изменить жизнь людей».
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На тот момент времени компания заявила, что вложит в фонд $100 млн. Заявка SEC показывает, что фонд под названием OpenAI Startup Fund I больше, чем предполагалось изначально.
Напомним, в конце ноября 2022 г. OpenAI — американская лаборатория ИИ представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ может отвечать на вопросы, помогать с составлением писем, эссе и написанием кода.
В середине марта компания Open AI представила четвертую версию языковой модели ChatGPT.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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