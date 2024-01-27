Opel возродит знаменитый внедорожник 90-х в новом формате (фото) — Finance.ua

Opel возродит знаменитый внедорожник 90-х в новом формате (фото) Сегодня 22:51 — Фондовый рынок

Opel возродит знаменитый внедорожник 90-х в новом формате (фото)

Новый Opel Frontera будет компактным 4,3-метровым кроссовером. Модель придет на смену Opel Crossland и будет являться электрической.

Opel Frontera возвращается в новом виде. Знаменитую модель 90-х возродят в формате компактного электрокроссовера. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Opel Frontera представят в нынешнем году. Он станет первой моделью с обновленным логотипом немецкого бренда.

Кроссовер Opel Frontera придет на смену модели Crossland, но будет больше (около 4,3 м длиной) и просторнее внутри. Ранее появилась информация, что его могут предложить даже в семиместной версии. Также производитель сообщает, что модель будет относительно недорогой.

Электромобиль Opel Frontera уже видели в камуфляже во время тестов. Судя по тизерам и шпионским фото, у него высокий капот и малые углы наклона стоек крыши, а передняя часть выполнена в фирменном стиле Opel Vizor — с черной вставкой на месте радиаторной решетки и круглыми фарами.

Фокус По материалам:

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