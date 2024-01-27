Opel откажется от производства новой флагманской модели — Finance.ua

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Opel откажется от производства новой флагманской модели

Фондовый рынок
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Opel откажется от производства новой флагманской модели
Opel откажется от производства новой флагманской модели
Ожидается, что представленная в 2021 году в качестве концепта серийная Manta, новый флагман компании, станет одной из главных инноваций 2025 года. Однако этого не произойдет по крайней мере по слухам, собранным и опубликованным журналом L’Automobile Magazine. По мнению французской газеты, на самом деле проект был бы поставлен в режим ожидания топ-менеджментом Opel.
Официальных подтверждений или опровержений от производителя до сих пор нет, и, повторимся, поскольку это слухи, ко всему следует относиться с долей скептицизма.
Также, по данным журнала L’Automobile Magazine, за решением о прекращении производства Opel Manta стоят сомнения в его позиционировании и стиле, которые, по мнению компании, слишком далеки от ее ДНК.
Фактически, будущий флагман марки должен предложить поднятый кузов и почти купеподобные линии с задней частью, характеризующейся наклонной крышей и формами универсала. Некий Citroen C5-X с дизайном Opel.
Что можно сказать наверняка, так это то, что это будет иметь последствия для завода Малфи, предприятия, выбранного для сборки Manta наряду с омологацией DS (новый DS 9) и Lancia Gamma, которая, как ожидается, дебютирует в 2026 году. Все они будут использовать платформу Stellantis STLA Medium, предназначенную для электромобилей и моделей с классическими двигателями внутреннего сгорания.
По материалам:
Ampercar
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