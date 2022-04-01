ОПЕК+ не изменил план увеличения поставок нефти на рынок — Finance.ua
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ОПЕК+ не изменил план увеличения поставок нефти на рынок

Вчера 09:46Энергетика
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ОПЕК+ не изменил план увеличения поставок нефти на рынок
Страны-экспортеры нефти (ОПЕК+) решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи после пандемии COVID-19 и не согласились его расширить, несмотря на начатую россией войну.
Об этом сообщает Bloomberg.
ОПЕК таким образом снова решила не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.
Согласно заявлению, картель ратифицировал ожидаемое решение увеличения поставок на 432 тысячи баррелей в сутки, запланированное на май, на онлайн-заседании в четверг. Встреча продолжалась 12 минут — на минуту меньше прошлой.
В то же время с целью смягчить кризис, вызванный вторжением россии в Украину, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 миллиона баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев.
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По материалам: Економічна Правда
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