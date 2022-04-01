ОПЕК+ не изменил план увеличения поставок нефти на рынок — Finance.ua

ОПЕК таким образом снова решила не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.
Согласно заявлению, картель ратифицировал ожидаемое решение увеличения поставок на 432 тысячи баррелей в сутки, запланированное на май, на онлайн-заседании в четверг. Встреча продолжалась 12 минут — на минуту меньше прошлой.
В то же время с целью смягчить кризис, вызванный вторжением россии в Украину, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 миллиона баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев.