Нефть подорожала из-за усиления санкций против россии — Finance.ua
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Нефть подорожала из-за усиления санкций против россии

Сегодня 11:30Энергетика
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Цены на нефть продолжили свое ралли в пятницу, 18 марта, в конце третьей нестабильной торговой недели.
Об этом сообщает Reuters.
Что будет с ценами? Нефть дорожает, поскольку незначительный прогресс в мирных переговорах между россией и Украиной вызвал угрозу ужесточения санкций и длительного перебоя в поставках нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,6%, до 109,39 доллара за баррель после роста почти на 9% в четверг, что стало самым большим процентным приростом с середины 2020 года. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,9%, до 105,91 доллара за баррель, добавив к скачку на 8% в четверг.
Несмотря на отскок, оба эталонных контракта должны были закончить неделю с падением примерно на 3% после того, как торговались в диапазоне 16 долларов. Цены упали с 14-летнего максимума, достигнутого почти две недели назад.
Прогнозы. Аналитик RBC Capital Хелима Крофт предупредила, что потери от экспорта российской нефти, вероятно, окажутся устойчивыми, и что компенсирующих баррелей не хватает.
Волатильность отпугнула игроков от рынка нефти, что, в свою очередь, может усугубить колебание цен, считают трейдеры, банкиры и аналитики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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