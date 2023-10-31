ООН создала совет по международному регулированию ИИ — Finance.ua
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ООН создала совет по международному регулированию ИИ

Технологии&Авто
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ООН создала совет по международному регулированию ИИ
ООН создала совет по международному регулированию ИИ
Организация Объединенных Наций создала консультативный совет по международному регулированию искусственного интеллекта.
Об этом сообщается на сайте ООН.
В совет уже вошли 39 представителей правительственных органов, научных групп и бизнеса, включая чиновников известных компаний, таких как Google и OpenAI. Ожидается, что эта инициатива будет решать вопрос о необходимости создания международных стандартов для этой технологии.
Основной задачей консультативного совета является развитие консенсуса относительно рисков, связанных с ИИ, и содействие его использованию в интересах устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества.

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ООН рассматривает технологию ИИ преимущественно в положительном свете и видит в нем возможность решения глобальных проблем и оказания помощи развивающимся странам.
Как именно рекомендации, разработанные советом ООН, будут согласованы с другими инициативами в сфере регулирования ИИ, пока неизвестно. Вновь созданный совет намерен подготовить предложения, которые будут обсуждаться на саммите ООН в 2024 году, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития и регулирования ИИ.
По материалам:
Економічна Правда
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