ООН создала совет по международному регулированию ИИ — Finance.ua

ООН создала совет по международному регулированию ИИ Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

ООН создала совет по международному регулированию ИИ

Организация Объединенных Наций создала консультативный совет по международному регулированию искусственного интеллекта.

Об этом сообщается на сайте ООН.

В совет уже вошли 39 представителей правительственных органов, научных групп и бизнеса, включая чиновников известных компаний, таких как Google и OpenAI. Ожидается, что эта инициатива будет решать вопрос о необходимости создания международных стандартов для этой технологии.

Основной задачей консультативного совета является развитие консенсуса относительно рисков, связанных с ИИ, и содействие его использованию в интересах устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества.

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ООН рассматривает технологию ИИ преимущественно в положительном свете и видит в нем возможность решения глобальных проблем и оказания помощи развивающимся странам.

Как именно рекомендации, разработанные советом ООН, будут согласованы с другими инициативами в сфере регулирования ИИ, пока неизвестно. Вновь созданный совет намерен подготовить предложения, которые будут обсуждаться на саммите ООН в 2024 году, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития и регулирования ИИ.

Економічна Правда По материалам:

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