ООН просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь — Finance.ua

ООН просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь
Организация объединенных наций просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь для прохождения зимнего периода. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на Офис ООН.
«В связи с корректировкой Плана реагирования на гуманитарные вызовы ООН просит партнеров выделить для Украины помощь в $435 млн. Об этом говорится на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine), — говорится в сообщении Минреинтеграции во вторник.
В ООН считают, что указанные средства позволят обеспечить в течение зимнего периода гуманитарной помощью более 1,7 млн человек по всей Украине до марта 2024 года.
Соответствующий План реагирования на гуманитарные вызовы реализуется в рамках поддержки усилий правительства Украины, а также национальных, региональных и местных органов власти. В дальнейшем он будет дополнен регулярной программой, призванной удовлетворить потребности более 11 млн украинцев.
В рамках мероприятий реагирования на 2023−2024 гг. поддержку будут оказывать прежде всего громадам, где велись или ведутся активные боевые действия, а именно в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.
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