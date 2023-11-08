ООН просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь — Finance.ua

ООН просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь Сегодня 09:36

ООН просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь

Организация объединенных наций просит выделить для Украины $435 млн на гуманитарную помощь для прохождения зимнего периода. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на Офис ООН.

«В связи с корректировкой Плана реагирования на гуманитарные вызовы ООН просит партнеров выделить для Украины помощь в $435 млн. Об этом говорится на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine), — говорится в сообщении Минреинтеграции во вторник.

В ООН считают, что указанные средства позволят обеспечить в течение зимнего периода гуманитарной помощью более 1,7 млн ​​человек по всей Украине до марта 2024 года.

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Соответствующий План реагирования на гуманитарные вызовы реализуется в рамках поддержки усилий правительства Украины, а также национальных, региональных и местных органов власти. В дальнейшем он будет дополнен регулярной программой, призванной удовлетворить потребности более 11 млн украинцев.

В рамках мероприятий реагирования на 2023−2024 гг. поддержку будут оказывать прежде всего громадам, где велись или ведутся активные боевые действия, а именно в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.

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