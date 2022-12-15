ООН предоставила украинцам $4,5 млрд помощи в 2022 — Шмыгаль
Организация Объединенных Наций предоставила украинцам 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи в 2022 году, Украина надеется на увеличение помощи в 2023 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
«В этом году ООН предоставила украинцам более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится», — написал он.
Шмыгаль отметил, что в гуманитарной сфере Украина планирует активное сотрудничество с ООН по направлениям: разминирование, помощь переселенцам и прифронтовым общинам, восстановление поврежденного из-за войны жилья, поддержки малого и среднего бизнеса.
Верховная Рада заявила о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания россии в составе организации.
В начале декабря Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк провел встречу с представителями правозащитных организаций в одном из бомбоубежищ Киева во время российской массированной ракетной атаки.
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