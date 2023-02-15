ООН и партнеры просят выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине — Finance.ua
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ООН и партнеры просят выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине

Казна и Политика
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ООН и партнеры просят выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине
ООН и партнеры просят выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от войны в Украине
ООН и партнеры обратились с просьбой выделить 5,6 млрд долларов для помощи миллионам пострадавших от полномасштабной войны в Украине.
«С приближающимся вторым годом полномасштабной войны в Украине Управление ООН по координации гуманитарных дел (УКХС ООН) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сегодня обратились с просьбой выделить 5,6 млрд дол. США для облегчения страданий миллионов людей», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по плану гуманитарного реагирования для Украины, объединяющему более 650 партнеров, в основном украинских организаций, чтобы обеспечить 11,1 миллиона человек пищевыми продуктами, медицинской, денежной и другой жизненно необходимой поддержкой, нужно 3,9 млрд США.
«Для плана реагирования на помощь беженцам из Украины нужно привлечь 1,7 млрд дол. США. В этом году этот план включает 10 стран, принявших беженцев — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чешскую Республику — и около 250 партнеров, более половины которых составляют национальные партнеры. Благодаря этим средствам будет предоставлена помощь 4,2 миллиона украинских беженцев и общин в принимающих странах», — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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