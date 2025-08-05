Онлайн-торги на миллиарды: лучше всего продается через Prozorro — Finance.ua
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Онлайн-торги на миллиарды: лучше всего продается через Prozorro

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Онлайн-торги на миллиарды: лучше всего продается через Prozorro
Онлайн-торги на миллиарды: лучше всего продается через Prozorro
Более 5,71 млрд гривен получили организаторы онлайн-аукционов Prozorro. Продажи с начала 2025 года. Это результат более 14,3 тыс. успешно завершенных торгов.
Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.
Лидеры по объему дохода:⠀
  • продажа и аренда земельных участков (1,84 млрд грн);
  • приватизация государственного и коммунального имущества (1,31 млрд грн);
  • аукционы в рамках дел о банкротстве (821,4 млн грн);
  • продажа имущества и активов (702,2 млн грн);
  • коммерческая продажа (334,5 млн грн).⠀
Онлайн-торги на миллиарды: лучше всего продается через Prozorro
Еще около 2,5 тыс. онлайн-аукционов находятся в статусе закрытия сделки и потенциально могут принести организаторам более 3 млрд гривен.⠀
По состоянию на 4 августа в системе Prozorro. Продажи объявлены более 7,2 тыс. онлайн-аукционов, в которых можно принять участие. Актуальные лоты доступны по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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