Онлайн страхование жилья от последствий военных действий — Finance.ua
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Онлайн страхование жилья от последствий военных действий

Страхование
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Онлайн страхование жилья от последствий военных действий
Онлайн страхование жилья от последствий военных действий
В настоящее время жилье каждого украинца требует усиленной защиты, ведь возможные повреждения уже не ограничиваются обычными потопами от соседей или грабежом, а ущерб может быть равен стоимости целой квартиры.
Чтобы на 100% оградить себя от непредвиденных расходов, оформляйте на Finance.ua от последствий военных действий и не только.
Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:
💥 Военных рисков
Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов, кроме ядерного, биологического, химического оружия.
🪟 Разбитого стекла
Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных действий.
🔥 Бытовых рисков
Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.
😫 Противоправных действий
Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.
🌪 Стихийных бедствий
Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.
🏚 Непреднамеренного вреда
Ответственность за непреднамеренный вред, причиненный соседям.
Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:
👉🏻 Онлайн оформление без осмотра квартиры.
👉🏻 Оформление полиса из-за рубежа и из Украины.
👉🏻 Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год).
👉🏻 Оплата частями от Monobank на 3 платежа.
👉🏻 Покрытие широкого спектра рисков, связанных с имуществом.
👉🏻 Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество.
👉🏻 Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125 000 грн до 2 млн грн.

Условия

Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.
Территория действия по всей Украине, кроме территорий из списка исключений (АР Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород- Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.)
🎁 По промокоду «ЖИЛЬЕ» вы получите скидку 3% на страхование жилья.
Беспокоитесь о своей квартире, если «прилетит»? Застрахуйте ее онлайн от всех рисков 👇

Застраховать квартиру онлайн от последствий «прилета»

По материалам:
Finance.ua
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