НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Онлайн арбитраж на Amazon — преимущества перед Private Label — аналитика от Руслана Савинкина Сегодня 11:50 — Личные финансы

Онлайн арбитраж на Amazon — преимущества перед Private Label — аналитика от Руслана Савинкина

В эпоху электронной коммерции многие предприниматели стремятся начать продавать товары на ведущих платформах, таких как Amazon. Однако перед выбором подхода к запуску своего бизнеса важно тщательно оценить все возможности. Возможности Амазон в Европе, в данный момент значительно превышают возможности Амазон в Америки, за счет меньшего уровня конкуренции и высокой покупательской способности. Ежедневно Европейские площадки Amazon посещает 188 миллионов покупателей из таких стран как: Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Швеция и Турция.

Модель онлайн-арбитража представляет собой бизнес-модель, в которой предприниматель приобретает товары у одних продавцов или поставщиков по низкой цене и продаже их с наценкой.

Модель приват-лейбл (Private Label) представляет собой бизнес-модель, при которой товары создаются и продвигаются под собственной маркой или брендом.

На всех маркетплейсах есть возможность работать как по модели онлайн-арбитраж, так и по модели Private Label, но со своей стороны, мы хотим отметить, что для старта лучше подходит европейский рынок и модель онлайн арбитраж.

В этой статье Руслан Савинкин — ведущий эксперт в области торговли на Amazon и основатель учебно-консалтинговой платформы Нi-ecom расскажет об основных преимуществах онлайн арбитража и объяснит, почему этот метод для новичков в электронной коммерции лучше, чем Private Label.

Основные преимущества модели онлайн-арбитраж

1. Минимальные вложения и низкий риск

Вместо того чтобы создавать собственный бренд и инвестировать значительные средства в разработку товаров и упаковку, вы можете использовать уже существующие продукты и бренды. Это позволяет сократить расходы на производство и маркетинг, а также снизить финансовые риски на старте собственного бизнеса.

2. Быстрый запуск и масштабирование

Вы можете выбрать из множества уже существующих продуктов, которые уже имеют спрос на рынке, и начать продавать их практически мгновенно. Такой подход позволяет избежать длительного процесса разработки и производства собственного товара. Более того, после успешного запуска вы сможете масштабировать свой бизнес, добавляя новые продукты и увеличивая объемы продаж.

3. Удобство и доступность

Вам не нужно беспокоиться о логистике и хранении товаров, так как Amazon берет на себя эти задачи. Вам достаточно найти надежного поставщика, заключить с ним сделку и отправить товары на склад Amazon. Все остальное — от обработки заказов до доставки — будет осуществляться платформой. Это освобождает вас от множества рутинных задач и позволяет сфокусироваться на поиске новых маржинальных товарах

4. Быстрый ROI (возврат инвестиций)

Поскольку не нужно тратить время и ресурсы на разработку собственного товара, процесс получения прибыли может быть значительно ускорен. Вы можете быстро определить прибыльные товары, закупить их у поставщиков и начать продавать, что позволит вам вернуть вложенные средства в короткие сроки.

5. Большой выбор товаров и ниш

Вы можете просматривать множество предложений от разных поставщиков и выбирать те, которые соответствуют вашим критериям. Это дает вам возможность быстро адаптироваться к изменяющемуся рынку и находить новые потенциально прибыльные товары.

6. Гибкость и возможность масштабирования

Легко добавлять новые товары или удалять непродуктивные, тестировать различные стратегии ценообразования и маркетинга. Кроме того, поскольку вы не связаны с производством или логистикой, вы можете легко масштабировать свой бизнес, увеличивая объемы продаж и расширяя свое присутствие на торговой площадке.

7. Снижение рисков

Поскольку вы работаете с уже существующими товарами, у вас есть доступ к данным о продажах и рейтингам, что позволяет принимать более обоснованные решения. Вы также можете избежать проблем, связанных с патентными правами и разработкой нового товара, что уменьшает вероятность финансовых потерь.

Не стоит смотреть в сторону Private Label или онлайн арбитража на Amazon как исключительного выбора. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от ваших целей, опыта и ресурсов. Онлайн арбитраж на Amazon может быть привлекательным вариантом для тех, кто хочет быстро начать свой бизнес с низким порогом входа и возможностью получить быстрый ROI. Он также предлагает большой выбор товаров и ниш, гибкость в управлении и снижение рисков.

Если вы хотите окунуться в мир Амазона, стать ближе к первой в мире по капитализации компании, получить больше информации о торговле на европейском рынке по модели онлайн арбитраж, посетите бесплатный вебинар Руслана Савинкина — « Как заработать на европейском Amazon ». На вебинаре Руслан поделится своими знаниями, опытом и рабочими стратегиями успешных продаж.

При рассмотрении Private Label следует иметь осознанность, понимание рынка, ниши и менталитета целевой аудитории. Также важно задать себе вопрос о целях, миссии и видении развития собственного бренда. Если ответы на эти вопросы не ясны, рекомендуется начать с онлайн арбитража, чтобы избежать финансовых рисков и получить опыт работы с клиентами и взаимодействия с платформой Amazon.

Если у вас уже есть собственный бренд

Модель Private Label — это хорошее решение для тех, у кого уже есть собственный бренд. В этом случае предприниматель имеет полный контроль над продуктом и брендом. Он может создавать уникальные товары, устанавливать свою ценовую политику, контролировать качество продукции и упаковки, а также строить долгосрочные отношения с поставщиками. Приват-лейбл позволяет предпринимателю создавать свою уникальность на рынке и избегать прямой конкуренции с другими брендами.

Однако, для успешного ведения бизнеса по модели Private Label необходимо провести исследование рынка, выбрать правильную нишу, наладить производство и логистику, а также обеспечить эффективное продвижение своего бренда и товаров. В нашей компании Нi-ecom вы можете заказать глубокий анализ вашего товара по конкурентам и объему рынка на Amazon в Европе. Мы также поможем вам пройти все этапы от регистрации аккаунта продавца, создания листингов и описаний продуктов, до составления маркетинговой стратегии и расчета бюджетов на продвижение.

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