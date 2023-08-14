OnePlus выпустила 45-ваттную жидкостно-охлаждающую магнитную беспроводную зарядку — Finance.ua
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OnePlus выпустила 45-ваттную жидкостно-охлаждающую магнитную беспроводную зарядку

Технологии&Авто
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OnePlus выпустила 45-ваттную жидкостно-охлаждающую магнитную беспроводную зарядку
OnePlus выпустила 45-ваттную жидкостно-охлаждающую магнитную беспроводную зарядку
OnePlus официально представила свою жидкостно-охлаждаемую магнитную беспроводную зарядку.
Аксессуар интегрирует инновационную систему жидкостного охлаждения, обеспечивая в 50 раз более высокую эффективность конвективного теплоотвода по сравнению с традиционным воздушным охлаждением. Это достигается за счет компонентов, таких как пластина жидкостного охлаждения, датчик Холла, пластина TEC охлаждения, термопроводящая силиконовая подушка и высокоэффективный насос для улучшения эффективности охлаждения.
Для расширенной совместимости с широким спектром устройств, включая телефоны, ноутбуки, планшеты и даже Nintendo Switch, OnePlus предлагает отдельный магнитный клейкий патч.
OnePlus выпустила 45-ваттную жидкостно-охлаждающую магнитную беспроводную зарядку
Интересной особенностью охладителя OnePlus является его низкий уровень шума, который составляет всего 24 дБ даже при высокой мощности. OnePlus ввела тройную конденсационную защиту.
Вес устройства равен 73 г, а толщина — 12 мм. Стоимость OnePlus 45W Liquid-Cooled Magnetic Wireless Charging Cooler составила в Китае 469 юаней ($65).
По материалам:
iLenta
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