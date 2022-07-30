OnePlus представит свои самые доступные полностью беспроводные наушники 1 августа — Finance.ua
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OnePlus представит свои самые доступные полностью беспроводные наушники 1 августа

Фондовый рынок
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Компания OnePlus назвала дату официальной презентации новых полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS) — модели Nord Buds CE. Ожидается, что это будет самое недорогое из устройств такой конструкции в продуктовом семействе OnePlus.
В апреле нынешнего года OnePlus анонсировала наушники Nord Buds, ставшие самым доступным TWS-продуктом бренда. Цена вкладышей, оснащённых 12,4-мм титановыми динамическими излучателями, контроллером Bluetooth 5.2 и сенсорными площадками управления, составляет около $35/€35.
Готовящаяся модель Nord Buds CE окажется ещё дешевле. По слухам, новинка может стоить приблизительно $25. Официальная презентация состоится 1 августа.
О технических характеристиках гаджета пока известно немного. Опубликованные ранее изображения намекают на поддержку технологии быстрой зарядки. Вкладыши имеют конструкцию с довольно длинной «ножкой». По неофициальным данным, будут реализованы поддержка Bluetooth 5.2, а также защита от влаги и пыли. Новинка поступит на рынок как минимум в двух вариантах цветового исполнения — Moonlight White (белый) и Misty Grey (серый).
Нужно также добавить, что на 3 августа компания OnePlus наметила анонс флагманского смартфона OnePlus 10T. Аппарат получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7″ дисплей LTPO 2.0 E4 AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, 32-Мп фронтальную камеру и тройную тыльную камеру (50 + 16 + 2 Мп).
По материалам:
3dnews.ru
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