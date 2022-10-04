OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток — Finance.ua

OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток
Компания OnePlus презентовала новые бюджетные смарт-часы OnePlus Nord Watch.
Об этом сообщает GSM Arena.
Гаджет обладает 4,5-сантиметровым органическим светодиодным дисплеем с разрешением 448×368 пикселей и частотой обновления экрана 60 Гц.
Часы не имеют собственного GPS, то есть они могут получать свое позиционирование только со смартфона через Bluetooth 5.2. Устройство имеет датчик пульса и отслеживает сон. Благодаря акселерометру, он способен автоматически выявлять физические упражнения и поддерживает 105 типов упражнений.
Корпус часов сделан из сплава цинка и пластика, ремешок — силиконовый.
Емкость аккумулятора составляет 230 мегаампер в час. Он может работать в течение 30 дней на зарядке в режиме низкого потребления энергии, а выносливость активного использования составляет 10 дней.
Часы OnePlus Nord Watch доступны сразу по начальной цене 60 долларов США в черном цвете.
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