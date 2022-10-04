OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток

Технологии&Авто
16
OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток
OnePlus представил смарт-часы с рабочей батареей на 30 суток, Фото: GSM Arena
Компания OnePlus презентовала новые бюджетные смарт-часы OnePlus Nord Watch.
Об этом сообщает GSM Arena.
Гаджет обладает 4,5-сантиметровым органическим светодиодным дисплеем с разрешением 448×368 пикселей и частотой обновления экрана 60 Гц.
Часы не имеют собственного GPS, то есть они могут получать свое позиционирование только со смартфона через Bluetooth 5.2. Устройство имеет датчик пульса и отслеживает сон. Благодаря акселерометру, он способен автоматически выявлять физические упражнения и поддерживает 105 типов упражнений.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Корпус часов сделан из сплава цинка и пластика, ремешок — силиконовый.
Емкость аккумулятора составляет 230 мегаампер в час. Он может работать в течение 30 дней на зарядке в режиме низкого потребления энергии, а выносливость активного использования составляет 10 дней.
Часы OnePlus Nord Watch доступны сразу по начальной цене 60 долларов США в черном цвете.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.