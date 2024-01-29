OnePlus Pad получил обновление OxygenOS — Finance.ua

OnePlus Pad получил обновление OxygenOS
OnePlus инициировал развертывание обновления OxygenOS 14.0.0.300 для OnePlus Pad в Индии. Это обновление выпускается постепенно, начиная с небольшого процента пользователей и постепенно расширяясь до большего числа в ближайшие дни.
Особенности обновления:
- Исправление системы безопасности Android от января 2024 г.: обновление содержит последнее исправление безопасности Android, направленное на улучшение безопасности системы.
- Улучшение стабильности и производительности системы: улучшена стабильность и производительность системы, направленные на более плавную работу пользователя.
- Удлиненный срок службы батареи: обновление содержит корректировки, которые, как ожидается, улучшат время работы батареи при определенных условиях.
- Устранение ошибок: решить конкретную проблему, которая вызывает сбой некоторых программ, и исправляет проблемы, связанные с программой Theme Store и инструментом для редактирования фотографий Eraser.
- Удаленная функция: функция фонового потока на умной боковой панели была удалена.
В OnePlus заявили, что это обновление по воздуху (OTA) сначала будет выпущено для ограниченного количества пользователей, а более широкое распространение планируется в ближайшее время. Компания будет предоставлять постоянную информацию о ходе развертывания на своем форуме. Если вы еще не получили уведомление OTA, вы можете вручную проверить его наличие, перейдя в Настройки > Об устройстве > коснитесь Обновлено > Проверить наличие обновлений.
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