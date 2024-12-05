OnePlus 13 наконец-то станет по-настоящему водонепроницаемым — Finance.ua

OnePlus 13 наконец-то станет по-настоящему водонепроницаемым Сегодня 02:45 — Фондовый рынок

Чем занимается OnePlus в последнее время? Малоизвестный Android-бренд за последние несколько лет выпустил потрясающие хиты, от флагманов до складных устройств и даже обновление своего великолепного планшета. Следующим крупным делом компании станет OnePlus 13, который выйдет на рынок США и Канады в январе 2025 года.

Флагман 13-го поколения, который выйдет на рынок на 11-м году существования OnePlus, будет представлен в трех цветах: Midnight Ocean (синий), Black Eclipse (черный) и Arctic Dawn (белый). Синий вариант OnePlus 13 станет первым шагом бренда в дизайне веганской кожи из микроволокна. Android-бренды, такие как Motorola, уже попытались это сделать. (По крайней мере, LG выбрала натуральную кожу для G4, RIP)

Что еще более важно, в отличие от своих предшественников, OnePlus 13 будет по-настоящему водонепроницаемым. Это первое устройство OnePlus, которое получило рейтинг IP68 + IP69, что означает, что оно устойчиво к джакузи и может выдерживать высокие температуры воды и воду под давлением. OnePlus 12, выпущенный в начале 2024 года, имел класс защиты IP65. Экспертиза показала, что он выдерживает больше, чем первоначальный рейтинг, что дало основания ботаникам педантично относиться к водонепроницаемости OnePlus 12. Но на этот раз это реальное дело.

OnePlus 13 уже доступен в Китае, но будут ли его технические характеристики соответствовать телефонам, продаваемым в США и Канаде, пока неясно. OnePlus запустил свой флагман в Китае в октябре. Это один из первых в мире портативных компьютеров на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Он имеет 1 ТВ памяти и работает под управлением OxygenOS 15, основанной на Android 15. Максимальный объем оперативной памяти также был увеличен с 16 ГБ до 24 ГБ, с чем зарубежные OEM-производители играли, чтобы повысить полезность искусственного интеллекта в телефоне.

OnePlus не уточнила день, когда планирует запустить OnePlus 13. Она лишь намекнула, что он будет доступен во всем мире в следующем месяце. Также есть вопрос, появится ли OnePlus 13R на других рынках, как это произошло с OnePlus 12R, вышедшим на рынок в этом году. Вариант «R» — это урезанная версия шатрового флагмана по более привлекательной цене.

Если OnePlus 13 действительно собирается выйти на рынок с абсурдным объемом памяти — вероятно, это поможет реализовать обещания Qualcomm по искусственному интеллекту — тогда я надеюсь, что будет предложение для пользователей, которые не хотят выкладывать столько налички. Кроме того, увеличение объема оперативной памяти не очень понравилось североамериканской аудитории OnePlus, по крайней мере, судя по ее доле на рынке, даже если это одна из тех вещей, которые энтузиасты ценили в этом бренде все это время.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.