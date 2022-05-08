Оксфорд предоставит гранты, жилье и стипендии для украинцев — Finance.ua

Оксфорд предоставит гранты, жилье и стипендии для украинцев

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Оксфорд предоставит гранты, жилье и стипендии для украинцев, kitle.net

Оксфордский университет запускает программу стипендий для украинских беженцев.

Об этом сообщает inews.co.uk

Какие стипендии Оксфорд предоставит украинцам

Всемирно известный Оксфордский университет в Британии не будет взимать плату за курс и плату за подачу заявления для выпускников. При этом каждый студент получит бесплатное проживание и питание и грант в размере 7500 фунтов стерлингов для покрытия расходов на обучение и проживание.

В университете заявили, что стипендия даст украинским студентам «шанс восстановить свою жизнь на фоне страданий» от войны.

Программа стипендий выпускников для украинских беженцев будет действовать с сентября этого года, при этом до 20 стипендиям будут назначаться выпускникам, проживающим в Украине.

В учебном заведении предоставят бесплатные места на магистерских курсах университета для «высококвалифицированных выпускников из Украины, на жизнь которых сильно повлияла война», с целью помочь учащимся-беженцам «вносить больший вклад в восстановление своей страны».

Когда можно подать заявку на стипендию

Беженцы смогут подать заявку на очное обучение в течение одного года со стипендиями, которые финансируются совместно Оксфордом и участвующими колледжами. Плата за курс и плата за подачу заявления для выпускников будут отменены.

Сообщество университета было в ужасе от страданий и разрушений, вызванных российским вторжением в Украину, отметила профессор Луиза Ричардсон, вице-канцлер Оксфорда.

«Наше сообщество объединяет желание сделать что-то, чтобы помочь. Стипендии — это наши усилия по предоставлению возможности студентам и ученым, чьи стипендии были прерваны войной. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать коллег из Украины в Оксфордском университете», — объяснила она стремление учебного заведения.

«Война в Украине продолжает приносить огромные страдания и долгие последствия для пострадавших. Со временем мы будем делать больше, чтобы снизить последствия этой ужасной войны. Эта схема даст украинским студентам шанс восстановить свою жизнь сейчас, что бесценно», — заявила баронесса Джен Ройалл, директор Somerville College и глава Оксфордской конференции колледжей.

В Оксфорде заявили, что работают над обеспечением социальной поддержки нынешним студентам, пострадавшим от войны в Украине. В том числе предоставят финансовую помощь.

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