Около 60% жителей США опасаются инвестировать в цифровые валюты — Finance.ua

Около 60% жителей США опасаются инвестировать в цифровые валюты Сегодня 22:01 — Финтех и Карты

Несмотря на то что с каждым годом в информационном пространстве США о криптовалютах вспоминают все чаще, большинство американцев все еще опасаются инвестировать в подобные инструменты.

Согласно опросу телеканала CNBC, около 60% американцев считают инвестиции в криптовалюты крайне рискованными.

Только 5% участников опроса уверены, что часть своего портфеля можно сберегать в биткоине или альткоинах.

После волны банкротств и усиления медвежьего настроения на крипторынке увеличилось недоверие к цифровым активам.

В CNBC отмечают, что по итогам аналогичного опроса, проведенного в августе прошлого года, 45% американцев считали рискованным инвестирование в виртуальные активы.

26% респондентов утверждали, что BTC и альткоины создают косвенные риски для инвесторов. 10% американцев назвали криптовалюту мошенничеством.

Опрошенные жители страны, представляющие категорию миллениалов, преимущественно положительно рассматривают цифровые валюты, а 15% из них уже приобрели такой инструмент.

В 2021 году доля миллионеров, инвестировавших в криптовалюту, превышала 25%, напоминает телеканал.

cryptomisto По материалам:

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