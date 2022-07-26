Около 40 международных компаний уже закрыли бизнес в россии — Finance.ua

Около 40 международных компаний уже закрыли бизнес в россии Сегодня 15:45

По данным Киевской школы экономики (KSE), около 40 международных компаний уже закрыли бизнес в рф, 700 — приостановили деятельность.

Об этом сообщает еженедельный дайджест KSE о влиянии выхода иностранных компаний на экономику рф, передает Укринформ.

«По состоянию на 24 июля мы идентифицировали около 2345 компаний, организаций и их брендов из 78 стран и 56 отраслей и их позицию по поводу работы на рынке рф, около половины из них публичны», — говорится в дайджесте.

Отмечается, что 1638 иностранных компаний уже сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России. Также в течение недели была добавлена ​​информация о 39 компаниях, завершивших продажу своего бизнеса в рф.

На 24 июля компании, которые уже полностью вышли из рф, имели 187 тыс. человек персонала, 16,8 млрд дол. годового дохода и 6,5 млрд дол. капитала.

«Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в рф, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке рф. Тем не менее, около половины (48,2%) компаний уже заявили о выходе с рынка рф, но 30,1% все еще остаются присутствующими в стране и лишь 1,7% совершили полный выход», — отметили аналитики.

Если же разделить компании, которые полностью вышли из россии, по секторам, то больше всего их в сфере профессиональных услуг, в частности консалтинга, бухгалтерских, рекламных и юридических услуг.

«Это не удивительно, ведь выходу большинства из них способствовало введение санкций (кроме юридических услуг). Среди вышедших компаний, в частности, большая четверка аудиторских компаний Deloitte, EY, KPMG, PwC, юридическая компания McKinsey, рекламные компании Ogilvy & Mather, GroupM и т.д.», — прокомментировали в КSE.

Одним из самых многочисленных по количеству компаний, покинувших рынок рф, стал сектор товаров повседневного спроса (FMCG), включая десять производителей пищевых продутов, напитков, алкогольных напитков и табака, двух производителей косметики и производителя упаковки. В частности, рынок покинули Arla Foods, Nutreco, Sodexo, Raisio, Hortex, Primo Water, Fazer, Paulig, Tchibo, Imperial Brands. Покинули рынок и три производителя одежды: LPP, Marks & Spencer и Brav.

В списке гораздо менее представлены компании тяжелой промышленности, ведь им труднее выйти с рынка. С другой стороны, именно их выход оказывает наибольшее влияние на российскую экономику.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что за 140 дней варварской агрессии россии против Украины с российского рынка вышло почти в шесть раз больше иностранных компаний, чем за 20 лет апартеида в ЮАР.

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Укрінформ По материалам:

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