Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью — Finance.ua

Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью

Сегодня 13:18 — Аграрный рынок

Около 200 тыс. га украинской земли используют для сельскохозяйственной деятельности компании, имеющие связи с гражданами или резидентами стран-агрессоров. Такую информацию обнаружили аналитики платформы Vkursi Zemli на основе анализа открытых государственных реестров.

Что показало исследование?

В конце марта на основе данных Единого государственного реестра в Украине были идентифицированы 1284 компании, работающие в аграрном и смежных секторах экономики и имеющие связи с враждебными странами.

Среди компаний, связанных с рф и беларусью, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП) удалось найти информацию о земельных участках в аренде и собственности 96 агропроизводителей. По данным реестра, в собственности и аренде этих компаний находится 24 325 земельных участков, а их совокупная площадь составляет 192 164 га.

94% таких земельных участков находятся в частной собственности, однако обнаружено 5% в государственной и коммунальной собственности.

По видам экономической деятельности среди землепользователей лидируют производители зерновых и технических культур (основной вид экономической деятельности которых соответствует 01.11 Выращивание зерновых и масличных культур). Они суммарно используют 180650 га, среди которых в пользовании компаний, связанных с россией — 171194 га, с беларусью — 9456 га.

Где находятся эти земли? По концентрации участков в аренде и использовании наибольший интерес для предпринимателей из стран-агрессоров представляют земли Николаевской области — здесь земельный банк выделенного сегмента компаний составляет 63 704 га. В топ-3 регионов Сумская и Запорожская области с площадью 31 950 га и 14 450 га соответственно.

В Черкасской, Львовской и Закарпатской областях агропроизводителей с какими-либо связями с рф и рб не обнаружено. Аналитики отмечают, что чаще всего интересы предпринимателей из рб концентрируются в северо-западных и центральных регионах, тогда как компании со связями с рф сосредоточены на северо-востоке и в южных регионах Украины.

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