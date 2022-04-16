Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью

Сегодня 13:18Аграрный рынок
72
Около 200 тыс. га украинской земли используют для сельскохозяйственной деятельности компании, имеющие связи с гражданами или резидентами стран-агрессоров. Такую информацию обнаружили аналитики платформы Vkursi Zemli на основе анализа открытых государственных реестров.

Что показало исследование?

В конце марта на основе данных Единого государственного реестра в Украине были идентифицированы 1284 компании, работающие в аграрном и смежных секторах экономики и имеющие связи с враждебными странами.
Среди компаний, связанных с рф и беларусью, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП) удалось найти информацию о земельных участках в аренде и собственности 96 агропроизводителей. По данным реестра, в собственности и аренде этих компаний находится 24 325 земельных участков, а их совокупная площадь составляет 192 164 га.
Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью
94% таких земельных участков находятся в частной собственности, однако обнаружено 5% в государственной и коммунальной собственности.
По видам экономической деятельности среди землепользователей лидируют производители зерновых и технических культур (основной вид экономической деятельности которых соответствует 01.11 Выращивание зерновых и масличных культур). Они суммарно используют 180650 га, среди которых в пользовании компаний, связанных с россией — 171194 га, с беларусью — 9456 га.
Около 200 тыс. га украинской земли используют агропроизводители, связанные с россией или беларусью
Где находятся эти земли? По концентрации участков в аренде и использовании наибольший интерес для предпринимателей из стран-агрессоров представляют земли Николаевской области — здесь земельный банк выделенного сегмента компаний составляет 63 704 га. В топ-3 регионов Сумская и Запорожская области с площадью 31 950 га и 14 450 га соответственно.
В Черкасской, Львовской и Закарпатской областях агропроизводителей с какими-либо связями с рф и рб не обнаружено. Аналитики отмечают, что чаще всего интересы предпринимателей из рб концентрируются в северо-западных и центральных регионах, тогда как компании со связями с рф сосредоточены на северо-востоке и в южных регионах Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.