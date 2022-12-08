Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде — Finance.ua

Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде 08.12.2022, 00:04 — Технологии&Авто

Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде

Швейцарская компания NanoFlowcell, занимающаяся исследованиями и разработками в области аккумуляторов с проточными элементами, готовит к серийному производству электромобиль Quantino twentyfive. Запас хода необычной новинки — 965 км, и это без подключения к зарядным терминалам.

Четырехместный спорткар укомплектован 108-сильным электродвигателем, суперконденсатором и жидкостной проточной батареей, производящей энергию из морской воды. Она состоит из двух 160-литровых баков, заполненных электролитом с положительным и отрицательным зарядом. При их контакте и вырабатывается энергия, которая обеспечивает Quantino twentyfive рекордный для электромобилей запас хода. Заправка (а не зарядка!) занимает несколько минут.

По информации разработчиков, с места до 100 км/ч электромобиль ускоряется через 5 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч.

Не менее оригинально оформлены интерьер и интерьер спорткара. В Quantino twentyfive длинный фигурный капот, сильно наклоненное назад лобовое стекло и короткая корма.

Еще одна интересная деталь — крыша с двумя стеклянными люками, разделенными металлической вставкой. Единственное фото салона позволяет рассмотреть водительское место, которое отдаленно напоминает рабочее место пилота самолета, в частности, формой руля. Более подробно это можно увидеть на опубликованных разработчиком официальных фото.

Autogeek По материалам:

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