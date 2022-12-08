Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде

Технологии&Авто
0
Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде
Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде
Швейцарская компания NanoFlowcell, занимающаяся исследованиями и разработками в области аккумуляторов с проточными элементами, готовит к серийному производству электромобиль Quantino twentyfive. Запас хода необычной новинки — 965 км, и это без подключения к зарядным терминалам.
Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде
Четырехместный спорткар укомплектован 108-сильным электродвигателем, суперконденсатором и жидкостной проточной батареей, производящей энергию из морской воды. Она состоит из двух 160-литровых баков, заполненных электролитом с положительным и отрицательным зарядом. При их контакте и вырабатывается энергия, которая обеспечивает Quantino twentyfive рекордный для электромобилей запас хода. Заправка (а не зарядка!) занимает несколько минут.
По информации разработчиков, с места до 100 км/ч электромобиль ускоряется через 5 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч.
Не менее оригинально оформлены интерьер и интерьер спорткара. В Quantino twentyfive длинный фигурный капот, сильно наклоненное назад лобовое стекло и короткая корма.
Около 1000 км на одной заправке: в Швейцарии разрабатывают электромобиль, работающий на морской воде
Еще одна интересная деталь — крыша с двумя стеклянными люками, разделенными металлической вставкой. Единственное фото салона позволяет рассмотреть водительское место, которое отдаленно напоминает рабочее место пилота самолета, в частности, формой руля. Более подробно это можно увидеть на опубликованных разработчиком официальных фото.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.