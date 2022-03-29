Оккупанты умышленно уничтожают нефтебазы, чтобы остановить посевную — Finance.ua

Оккупанты умышленно уничтожают нефтебазы, чтобы остановить посевную

Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Оккупанты наносят ракетные удары по нефтебазам: уничтожены две нефтебазы в Ровенской области, а также в Волынской области и Львове. Такие действия направлены на срыв посевной, доставки гуманитарных грузов, лишение топлива для военной и гражданской техники.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Задача врага — нас обездвижить и посеять панику. Но мы точно не сломаемся! В Ровенской области отработаны альтернативные пути подачи топлива в регион. Изменился механизм логистики, сельхозпроизводители сделали запасы, поэтому посевной кампании ничего не угрожает. Горюче-смазочные материалы в области рассредоточены», — отметил Виталий Коваль. Напомним, в результате ракетного удара нефтебаза в Ровенском районе разрушена полностью.

Работы по ликвидации пламени и пожара продолжаются. На месте продолжают работать 52 спасателя, 16 единиц техники, привлекли 2 пожарных поезда с водой.

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