Оккупанты умышленно уничтожают нефтебазы, чтобы остановить посевную — Finance.ua

Оккупанты наносят ракетные удары по нефтебазам: уничтожены две нефтебазы в Ровенской области, а также в Волынской области и Львове. Такие действия направлены на срыв посевной, доставки гуманитарных грузов, лишение топлива для военной и гражданской техники.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
«Задача врага — нас обездвижить и посеять панику. Но мы точно не сломаемся! В Ровенской области отработаны альтернативные пути подачи топлива в регион. Изменился механизм логистики, сельхозпроизводители сделали запасы, поэтому посевной кампании ничего не угрожает. Горюче-смазочные материалы в области рассредоточены», — отметил Виталий Коваль. Напомним, в результате ракетного удара нефтебаза в Ровенском районе разрушена полностью.
Работы по ликвидации пламени и пожара продолжаются. На месте продолжают работать 52 спасателя, 16 единиц техники, привлекли 2 пожарных поезда с водой.