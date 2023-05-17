Оккупанты пытаются вывезти из Крыма украденное зерно — Finance.ua

Оккупанты пытаются вывезти из Крыма украденное зерно Сегодня 15:34

российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пытаются вывезти похищенное зерно в свои порты.

Враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно Souria. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил вчера в оперативной информации о российском вторжении.

«Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная „власть“ пытается вывезти похищенное зерно в свои порты», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года суд наложил аресты на 6 морских судов, заходивших в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова. Они участвовали в перевозке украденного оккупантами украинского зерна и были орудием совершения преступлений.

В первый год полномасштабной войны против Украины враг осуществлял экспорт зерна, украденного на временно захваченных украинских территориях. Перевозку зерна с оккупированных в 2022 году территорий в Крым подтверждали и российские пропагандисты.

УНІАН По материалам:

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