Оккупанты пытаются вывезти из Крыма украденное зерно — Finance.ua
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Оккупанты пытаются вывезти из Крыма украденное зерно

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российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пытаются вывезти похищенное зерно в свои порты.
Враг загружает зерно на подсанкционное сирийское судно Souria. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил вчера в оперативной информации о российском вторжении.
«Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная „власть“ пытается вывезти похищенное зерно в свои порты», — говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года суд наложил аресты на 6 морских судов, заходивших в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова. Они участвовали в перевозке украденного оккупантами украинского зерна и были орудием совершения преступлений.
В первый год полномасштабной войны против Украины враг осуществлял экспорт зерна, украденного на временно захваченных украинских территориях. Перевозку зерна с оккупированных в 2022 году территорий в Крым подтверждали и российские пропагандисты.
По материалам:
УНІАН
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