Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области — Finance.ua
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Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области

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В результате российских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления. Более 300 человек остались без газа.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.
«В Харьковской области обстрелом поврежден газопровод среднего давления. Без газа оставалось более 300 потребителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство потребителей уже с голубым топливом.
В то же время газовики вернули газ в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без голубого топлива.
российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.
Недавно оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.
Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области, когда правоохранители ехали задерживать коллаборантов.
По материалам:
РБК-Україна
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