Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области — Finance.ua

Оккупанты повредили газопровод в Харьковской области Сегодня 13:12

В результате российских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления. Более 300 человек остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

«В Харьковской области обстрелом поврежден газопровод среднего давления. Без газа оставалось более 300 потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство потребителей уже с голубым топливом.

В то же время газовики вернули газ в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без голубого топлива.

российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области, когда правоохранители ехали задерживать коллаборантов.

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