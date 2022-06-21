Оккупанты нанесли ущерб в предприятию: что делать — Finance.ua

Оккупанты нанесли ущерб в предприятию: что делать

Сегодня 19:39 — Личные финансы

Оккупанты нанесли ущерб в предприятию: что делать

Какова процедура фиксации ущерба, причиненного оккупантами предпринимателям на фактически оккупированной территории — рассказали специалисты Центра по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи.

Как зафиксировать ущерб

Для фиксации ущерба бизнесу, причиненного оккупантами на фактически оккупированной территории или после выезда из нее, следует сделать по возможности следующее:

1) зафиксировать доказательства отъема зерна и техники. Понятно, что из соображений безопасности не всегда это можно сделать, но если обстоятельства позволяют, то следует собрать пакет документов, подтверждающих право собственности на поврежденное, похищенное имущество (договор купли-продажи, регистрационные свидетельства на технику, свидетельства о праве наследования, соответствующие документы на зерно и т.п.);

2) обратиться в местную государственную администрацию с заявлением о составлении акта о хищении имущества. Если по понятным причинам возможности оформить такой документ местной государственной администрацией нет — необходимо обратиться к свидетелям, работникам предприятия для фиксации причиненного ущерба;

провести фото- и видеофиксацию отобранной техники, собирать и хранить статьи, видео из СМИ, если они делали публикации о конкретном случае хищения имущества;

собрать квитанции, товарно-накладные документы на зерно, или составить акт, в котором указать рыночную стоимость движимого имущества по состоянию на день изъятия, со ссылкой на подобные публичные объявления, и по возможности указать свидетелей, желательно с работников предприятия.

когда появится первая возможность, подать заявление о совершении уголовного правонарушения в правоохранительные органы вместе с доказательствами отъема имущества и получить выписку о внесении этого заявления в Единый реестр досудебных расследований.

Какие доказательства нужны

Для обеспечения достоверности доказательств также необходимо уделить внимание сведениям, которые необходимо указать при сборе и хранении доказательств.

Доказательства отнятого имущества могут быть предоставлены в свободной форме, но при этом желательно, чтобы в них содержались следующие сведения:

фамилия, имя, отчество и паспортные данные лица, зафиксировавшего произошедшее, в том числе данные снимавшего фото и видео;

город, точный адрес, дата и время отъема имущества и информация, кому принадлежит право собственности на имущество;

описание, как произошел отъем имущества, от кого и при каких обстоятельствах;

описание того, что было незаконно присвоено, с указанием возможных особых признаков имущества;

чертеж или схема места происшествия с указанием места отъема имущества;

фото и видео;

по возможности экспертное заключение стоимости отнятого имущества;

данные свидетелей (фамилия, имя и отчество, контакты, реквизиты паспортов или других документов, удостоверяющих личность), которые в будущем смогут дать показания.

Такие доказательства необходимы для того, чтобы подтвердить факт хищения имущества именно во время боевых действий, для дальнейшей возможности получения компенсации за причиненный ущерб.

Об оценке причиненного ущерба

Для того чтобы оценить нанесенный ущерб Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации 20 марта 2022 года Кабинетом Министров Украины пocтaнoвлением № 326 утвержден Порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации (далее ‒ Порядок) (всех форм собственности). К таким показателям относятся:

стоимость утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества государственных предприятий;

стоимость траченного, уничтоженного или поврежденного имущества предприятий негосударственной формы собственности;

упущенная выгода государственных предприятий;

упущенная выгода предприятий негосударственной формы собственности;

потери государственные предприятия от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях;

потери предприятий негосударственной формы собственности от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях.

Определение вреда и убытков предприятий осуществляется соответственно методике, утвержденной общим приказом Министерства экономики Украины и Фонда государственного имущества Украины, по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (по состоянию на 20 июня 2022 года еще не разработана).

Повреждено недвижимое имущество: что делать

При повреждении или разрушении недвижимого имущества предпринимателю как владельцу, или арендатору необходимо фиксировать факт разрушения, хищения имущества или упущенной выгоды и подтвердить факт наличия в собственности такого имущества и его стоимость.

Алгоритм фиксации причиненного ущерба:

подтверждение права собственности на недвижимое имущество (договор аренды, покупки-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.д.).

оформление акта для фиксации препятствий недвижимого имущества совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины для составления протокола фиксации ущерба с указанием их причины (обстрел, ракетный удар) и получить его копию;

фото и видеофиксация причиненного ущерба (в случае разрушения недвижимого имущества в результате обстрела принять к нему возможно только после разрешения ГСЧС Украины)

в случае повреждения или уничтожения движимого имущества (мебель, бытовая техника и т.д.) необходимо собрать квитанции, или другие документы, подтверждающие приобретение;

подать заявление о совершении уголовного правонарушения к правоохранительным органам вместе с доказательствами разрушения/повреждения имущества и получить выписку о внесении этого заявления в Единый регистр досудебных расследований.

К фото и видео фиксации ущерба, причиненного имуществу, желательно приложить:

контактные и паспортные данные лица, которое сделало фото или видео;

адрес, место, дата и время повреждения/разрушения имущества, сведения о владельце (если известно);

описание как и от чего произошло повреждение или уничтожение имущества и характеристика повреждений (при возможности сделать фото);

фото имущества до его повреждения или уничтожения (при наличии);

данные свидетелей, которые смогут в будущем дать показания.

Куда подавать доказательства и заявления

Доказательства и заявления о поврежденном или разрушенном имуществе можно предоставить предпринимателям через те же каналы, что и физическим лицам:

ресурс Офика Генерального прокурора, где можно задокументировать военные преступления рф на территории Украины, в частности, в части присвоения и разрушения имущества, транспорта, присвоения или уничтожения горючего;

правоохранительные органы: подать заявление об уголовном правонарушении, чтобы получить выписку из Единого реестра досудебных расследований;

мобильное заключение Портала Дiя: пользоваться услугой «Поврежденное имущество» может каждый, чья недвижимость повреждена или уничтожена из-за военных действий рф;

ЦПАУ/нотариус: принимают заявления о поврежденном имуществе оффлайн.

После вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений по компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф, указанное информационное сообщение будет приравниваться к заявлению о предоставлении компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты имущества.

Как зафиксировать упущенную выгоду во время военного положения

Большинство предприятий, которые остались на фактически оккупированных территориях вынуждены продавать свою продукцию по дешевке, или вообще просто выбрасывать, поскольку им не разрешается вывозить свою продукцию на территории, где не ведутся активные боевые действия. Из-за всех этих факторов предприниматель теряет свой заработок. Итак, как правильно зафиксировать упущенную выгоду?

Упущенной выгодой являются доходы, которые лицо могло бы реально получить в обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Упущенную выгоду предприниматель может возместить благодаря проведению аудиторской проверки или экспертной оценке стоимости компании за период с 24 февраля 2022 года. Именно так можно подтвердить снижение или отсутствие доходов или стоимости бизнеса с началом полномасштабного вмешательства рф.

Ответственными за определение убытков и ущерба по приведенному направлению являются:

министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, являющиеся уполномоченными органами управления, — в части предприятий, относящихся к сфере их управления;

областные, Киевская городская государственные администрации (на период военного положения — военные администрации), — в части предприятий негосударственной формы собственности, которые находятся на территории соответствующих областей и г. Киева.

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