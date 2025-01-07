Охрана госграницы: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности — Finance.ua

Охрана госграницы: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности
Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся охраны государственных границ.
Об этом сообщается в указе главы государства № 16/2025, обнародованном на сайте Президента Украины.
«Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 г. № 392/2020 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 г. «О Стратегии национальной безопасности Украины», такие изменения: 1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания: «развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также путешествующих лиц», — говорится в документе.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 14 сентября Президент Владимир Зеленский подписал указ № 392/2020 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны и утверждении Стратегии национальной безопасности Украины.
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