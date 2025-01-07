Охрана госграницы: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности — Finance.ua

Охрана госграницы: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Охрана госграницы: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся охраны государственных границ.

Об этом сообщается в указе главы государства № 16/2025 , обнародованном на сайте Президента Украины.

«Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 г. № 392/2020 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 г. «О Стратегии национальной безопасности Украины», такие изменения: 1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания: «развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также путешествующих лиц», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 сентября Президент Владимир Зеленский подписал указ № 392/2020 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны и утверждении Стратегии национальной безопасности Украины.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.