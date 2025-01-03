Большинство украинцев вернутся из-за границы, как только закончится война или ее горячая фаза, — Зеленский Сегодня 12:00 — Личные финансы

Большинство украинцев вернутся из-за границы, как только закончится война или ее горячая фаза, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просила у стран Запада принуждать возвращаться граждан, уехавших за границу от войны.

Читайте также Зеленский продлил действие налоговых льгот для волонтеров и благотворителей

«Есть много украинцев за рубежом, где их взяли как дешевую рабочую силу, увидели, что они качественнее работают, чем их сограждане, — и говорят: эти пускай будут. Они же сами дифференцировали украинцев. Простите, так оно и есть. Я с ними провожу все эти беседы, я говорю: «Давайте на пресс-конференции об этом поговорим». Никто из них не желает. А вот тех украинцев, которые там не работают, говорят: «Вы их заберите». — «А как забрать?» — «Ну, вы им скажите: «Возвращайтесь». Я говорю: «Смотрите, давайте так — немного больше ПВО, и я скажу: «Возвращайтесь все», — рассказал Глава государства в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

По мнению Президента, много людей хотят вернуться, и они это сделают, когда закончится война и перестанут летать ракеты.

«В любом случае, если не будет военного положения, это значит, что, соответственно, Украина будет тратить деньги, прежде всего, на восстановление государства. Если можно использовать такие слова, зальется большая масса денег — из бизнеса, российские замороженные активы, наш бюджет, сектор безопасности и обороны. Это огромные деньги, и, безусловно, процент от этих денег уйдет на восстановление очень быстро. Логично, что за работой приедут люди. Ну и отдельные программы, о которых я не хочу сейчас идти в детали, и они наработаны, но для них нужно мирное время», — отметил Владимир Зеленский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.