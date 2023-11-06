Огромный спойлер и 740 сил: представлен самый экстремальный суперкар Mercedes (фото) — Finance.ua

Огромный спойлер и 740 сил: представлен самый экстремальный суперкар Mercedes (фото)
Суперкар Mercedes-AMG GT получил новую гоночную версию GT2 Pro. Эта модификация предназначена для приватных трек-дней. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Mercedes-AMG GT2 Pro основан на модели первого поколения. Суперкар получил новый кузовной обвес и множество других улучшений.
Спереди установлен массивный сплиттер и измененный капот. Также можно заметить новые воздухозаборники на крыльях и аэродинамические элементы из карбона.
Суперкар получил 18-дюймовые колесные диски с центральной гайкой. Они предлагаются в двух вариантах расцветки.
Сзади расположено массивное антикрыло из карбона. Кроме этого появился большой диффузор.
Подвеска Mercedes-AMG GT2 Pro существенно отличается от стандартной модели. Автомобиль получил амортизаторы с четырехпозиционной регулировкой.
В интерьере установлен гоночный руль с дополнительными органами управления. Также внутри разместили одно спортивное сиденье.
Mercedes-AMG GT2 Pro оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. Благодаря функции Push2Pass отдачу можно временно увеличить до 740 л.с.
Двигатель работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Она передает крутящий момент на задние колеса.
Стоимость новинки составляет 479 000 евро (508 000 долларов). Все покупатели смогут принять участие в эксклюзивной серии гонок AMG Racing Series.
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