Огромный багажник и 510 сил: представлен семейный спорткар BMW M3 Touring (видео) — Finance.ua

Огромный багажник и 510 сил: представлен семейный спорткар BMW M3 Touring (видео)

Огромный багажник и 510 сил: представлен семейный спорткар BMW M3 Touring (видео)

BMW M3 2023 впервые в истории модели получил семейную версию Touring в кузове универсал. Его представили на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а продажи стартуют с ноября. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Характеристики BMW M3 Touring

Новый BMW M3 Touring оснащен 3,0-литровой турбошестеркой мощностью 510 л.с. и с крутящим моментом 650 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

Универсал BMW M3 предлагают только с полным приводом и активным задним дифференциалом. У него перенастроена ходовая, а за доплату доступны карбоново-керамические тормоза. На автодроме Нюрбургринг автомобиль показал время круга 7:35.06, то есть оказался быстрее BMW M5 и стал самым быстрым универсалом.

Дизайн BMW M3 Touring

Узнать новый BMW M3 Touring можно прежде всего п оогромным «ноздрям» радиаторной решетки и агрессивным передним бампером. Кроме того, предусмотрен обвес, а колесные арки расширены, чтобы поместить широкие 19-дюймовые шины. Сзади видны четыре выхлопные трубы, а на крыше установлен спойлер.

Салон BMW M3 Touring отделан кожей и карбоном. Автомобиль получил спортивный руль и ковшевидные передние сиденья. Как и у всех BMW 3 Series 2023, на передней панели установлен новый изогнутый дисплей, причем его графика в М3 особенная.

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