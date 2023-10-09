Огромный багажник и 1000 сил: раскрыты интересные подробности Tesla Cybertruck (видео) — Finance.ua

Огромный багажник и 1000 сил: раскрыты интересные подробности Tesla Cybertruck (видео) 09.10.2023, 01:25 — Технологии&Авто

Огромный багажник и 1000 сил: раскрыты интересные подробности Tesla Cybertruck (видео)

Электрический пикап Tesla Cybertruck все ближе к официальной презентации. Серийную версию модели покажут в ближайшее время, а пока раскрыли ее новые подробности. Об авто рассказали блоггеры, протестовавшие электрокар.

Они смогли опробовать топовую версию Tesla Cybertruck Performance. Она получила трехмоторную установку мощностью более 1000 л.с. — как у Tesla Model S Plaid. Впрочем, 1000-вольтное оборудование позаимствовали не у него, а у грузовика Tesla Semi.

Пикап получил двунаправленную зарядку, то есть может питать электроэнергией разные приборы. Улучшить маневренность призваны управляемые задние колеса. Пневмоподвеска более мягкая, чем у других Tesla, а также дает возможность увеличить клиренс до 370 мм.

Электромобиль Tesla Cybertruck получит улучшенную мультимедийную систему и мощную беспроводную зарядку смартфонов. Рычагов КПП нет — переключение происходит через тачскрин.

Стекло между салоном и кузовом опускается. Задний борт и крышка-ролеты оснащены электроприводом, причем управлять ими можно со смартфона. Запасное колесо спрятано под полом кузова. А вот выдвижной рампы, как у прототипа, не будет. Зато у Tesla Cybertruck вместительный передний багажник — туда удалось залезть человеку ростом 170 см.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.