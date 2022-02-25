Ограничений на безналичные расчеты нет – НБУ — Finance.ua

Ограничений на безналичные расчеты нет – НБУ

Сегодня 13:33 — Личные финансы

В Национальном банке Украины сообщили , что СЭП работает без перебоев, ограничений на безналичные расчеты отсутствуют.

Регулятор подчеркнул, что не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей.

«Отмечаем, что самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев», — подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, ранее НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии: UA84300001000000047330992708. Он мультивалютный — создан как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

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