Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты — Finance.ua

Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты Сегодня 20:00 — Финтех и Карты

Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты

Украинские банки самостоятельно решают, кого из клиентов к какой категории благонадежности следует отнести. От этого решения будет зависеть размер ограничения на переводы с карты на карту.

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«Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF — организации, отслеживающей нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, позволяющие банку прогнозируемо отнести его клиентов к одной из категорий», — рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире « Киев24 ».

По его словам, наиболее рискованные клиенты — это люди, у которых есть счета, но банк не видит их доходов и денег на этих счетах, которые бы поступали из известных источников, у банка нет.

«Сюда можно отнести всех пенсионеров, студентов, людей, которые открыли счета, но у них никогда не было больше 10−15 тысяч. По клиентам такого класса будут максимальные ограничения — до 50 тысяч гривен в месяц», — пояснил Савченко.

Он отметил, что если есть необходимость перевести сумму, которая больше лимита, то нужно доказать банку легальность средств.

«Если вы попали в определенную категорию, то у вас никаких шансов провести большую транзакцию, но вы можете доказать банку перед операцией, что у вас есть легальные доходы. Вы должны документально подтвердить легальность дохода. Это лучше сделать до проведения транзакции», — уточнил эксперт.

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УНІАН По материалам:

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