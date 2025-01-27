Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты

Финтех и Карты
26
Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты
Ограничение переводов: эксперт объяснил, кому больше всего урежут лимиты
Украинские банки самостоятельно решают, кого из клиентов к какой категории благонадежности следует отнести. От этого решения будет зависеть размер ограничения на переводы с карты на карту.
Читайте также
«Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF — организации, отслеживающей нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, позволяющие банку прогнозируемо отнести его клиентов к одной из категорий», — рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире «Киев24».
По его словам, наиболее рискованные клиенты — это люди, у которых есть счета, но банк не видит их доходов и денег на этих счетах, которые бы поступали из известных источников, у банка нет.
«Сюда можно отнести всех пенсионеров, студентов, людей, которые открыли счета, но у них никогда не было больше 10−15 тысяч. По клиентам такого класса будут максимальные ограничения — до 50 тысяч гривен в месяц», — пояснил Савченко.
Он отметил, что если есть необходимость перевести сумму, которая больше лимита, то нужно доказать банку легальность средств.
«Если вы попали в определенную категорию, то у вас никаких шансов провести большую транзакцию, но вы можете доказать банку перед операцией, что у вас есть легальные доходы. Вы должны документально подтвердить легальность дохода. Это лучше сделать до проведения транзакции», — уточнил эксперт.
Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.