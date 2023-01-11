Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США

Энергетика
159
Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США
Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США
Ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами в декабре, достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов россии.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reutes.
«Хотя предел цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы россии от энергоносителей», — сказала Йеллен перед встречей с министром финансов Канады Христей Фриланд.
Ограничения цен на сырую нефть были введены 5 декабря странами G7, включая США, Канаду и Австралию. Оно запрещает использование услуг, предоставляемых Западом по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.

Читайте также: Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне 52,48 долларов, сохраняя при этом резкий дисконт к эталонной нефти марки Brent, торговавшейся на уровне 80,82 долларов.
Йеллен сказала, что энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными после запрета Европейского Союза на импорт российской сырой нефти, также введенного 5 декабря.
«Публичная отчетность указывает на то, что страны используют ценовой потолок, чтобы заключить выгодные сделки по ценам на импортируемую из россии нефть», — добавила Йеллен.
Место для вашей рекламы
Но москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые следуют ограничению цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики россии заявило, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета на прямое или косвенное использование ограничения цен.
Коалиция G7 также стремится к 5 февраля установить два предела цен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, при этом представитель G7 заявил, что это может быть сложнее, чем установить предел цен на сырую нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.