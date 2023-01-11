Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США Сегодня 10:47 — Энергетика

Ограничение цен на российскую нефть достигло целей — Минфин США

Ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами в декабре, достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов россии.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reutes

«Хотя предел цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы россии от энергоносителей», — сказала Йеллен перед встречей с министром финансов Канады Христей Фриланд.

Ограничения цен на сырую нефть были введены 5 декабря странами G7, включая США, Канаду и Австралию. Оно запрещает использование услуг, предоставляемых Западом по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.

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российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне 52,48 долларов, сохраняя при этом резкий дисконт к эталонной нефти марки Brent, торговавшейся на уровне 80,82 долларов.

Йеллен сказала, что энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными после запрета Европейского Союза на импорт российской сырой нефти, также введенного 5 декабря.

«Публичная отчетность указывает на то, что страны используют ценовой потолок, чтобы заключить выгодные сделки по ценам на импортируемую из россии нефть», — добавила Йеллен.

Но москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые следуют ограничению цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики россии заявило, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета на прямое или косвенное использование ограничения цен.

Коалиция G7 также стремится к 5 февраля установить два предела цен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, при этом представитель G7 заявил, что это может быть сложнее, чем установить предел цен на сырую нефть.

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