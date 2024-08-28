Ограничение банковских переводов: к чему приведет это решение — Finance.ua

Ограничение банковских переводов: к чему приведет это решение Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Ограничение банковских переводов: к чему приведет это решение

Во вторник, 27 августа, Национальный банк Украины сообщил , что с 1 октября 2024 года временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).

Кроме удара по «теневой» экономике — того, ради чего собственно и задумывались эти нововведения, аналитики предположили, что введение ограничений на безналичные операции приведет к увеличению доли наличных операций. А это, в свою очередь, повлечет отток средств из банков и окончательный их уход в тень.

Отток клиентских денег из банков, кроме неприятных последствий для банковской устойчивости, также означает, что денег в банковской системе станет меньше. А это, в свою очередь, приведет к двум очень неприятным последствиям.

Во-первых, к снижению доступности кредитов для юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Ведь чем меньше денег привлекает банк, тем меньше кредитов он сможет выдать. Это значит, что чью-то деятельность не удастся профинансировать.

Во-вторых, и это даже хуже — стоимость таких кредитов будет расти. Ведь чем меньше необходимого ресурса и больше на него спрос, тем больше его стоимость.

Таким образом, кредиты могут оказаться недоступными для тех, кому они реально нужны. А это, в свою очередь, станет дополнительным ударом для многострадальной украинской экономики.

На состоявшейся 13 июня 2024 года пресс-конференции руководства НБУ один из журналистов поставил вопрос о том, планируется ли введение ограничений. На что глава НБУ Андрей Пышный ответил: Обсуждения ведутся. Было ясно, что в Национальном банке не собираются рубить с плеча.

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И вот 27 августа на сайте Национального банка появилась информация о том, что решение принято: от 1 октября 2024 года НБУ временно, сроком на полгода, вводит лимит в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны, как P2P или C2C-переводы). Как видим, лимит установлен в 1,5 раза больше, чем предполагалось. Кроме того, лимит на количество переводов с одной карты Нацбанк не вводил.

Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщал, что ограничения начнут работать через месяц после публичного объявления о них Нацбанком. По факту, у клиентов даже есть немного больше времени, чтобы подготовиться к «долгожданному» ограничению.

Детальнее о том, к чему приведет это решение, какие оно будет иметь последствия и кого именно коснутся ограничения, рассказываем в статье:

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