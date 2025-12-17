Ограничен въезд в США гражданам еще нескольких стран (список)
Глава Белого дома Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на въезд в Соединенные Штаты гражданам нескольких стран из соображений безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По новым правилам полные ограничения на въезд касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Таким образом, они дополнили уже действующий список государств, гражданам которых запрещен въезд в США из соображений национальной безопасности.
Также под полные ограничения попали лица, у которых есть проездные документы, выданные Палестинской администрацией.
В документе отмечается, что Соединенные Штаты должны «проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений», чтобы не допустить въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу для американцев или национальных интересов США.
Это решение — часть более широкой политики администрации президента США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.
Новая миграционная политика администрации Трампа
Напомним, администрация Дональда Трампа приказала дипмиссиям США ускорить выдачу виз иностранцам, которые едут на крупные спортивные события или планируют значительные инвестиции. В то же время, вводятся новые жесткие критерии для претендентов на H-1B, связанные с онлайн-цензурой.
У Трампа решили: заявки от бизнесменов, планирующих «значительные инвестиции» в США, должны рассматриваться в первую очередь. Такой же приоритет будет действовать для тех, кто хочет приехать «на большие спортивные события, которые демонстрируют американское совершенство».
Также в прошлом месяце сообщалось, что у Трампа разработали новые правила выдачи виз США для иностранцев. Теперь отказ могут получить люди с онкологией, ожирением и разными хроническими заболеваниями. Людям, которые нуждаются в соцвыплатах или которые иным образом будут нагружать бюджет, тоже не будут одобрять визы.
