Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения — Finance.ua

Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения Сегодня 08:05 — Личные финансы

Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения

Справка о постановке на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи. Впрочем, процесс получения такого документа иногда превращается в целый квест, особенно тогда, когда в паспорте отсутствует «прописка».

Как доказать, что проживал в населенном пункте, из которого переместился, если нет информации о регистрации места жительства, и получить справку, рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.

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«Отсутствие зарегистрированного места жительства (так называемой „прописки“) на самом деле не является препятствием для получения „справки переселенца“. Однако при отсутствии такой информации в паспорте или выписке из реестра территориальных громад необходимо будет предоставить вместе с заявлением о постановке на учет ВПЛ дополнительные документы для подтверждения факта проживания в населенном пункте, из которого произошло перемещение», — пишут юристы.

Это, в частности, могут быть:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень);

справка с места учебы;

решение об устройстве ребенка в детское заведение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

медицинские документы (например, декларация с семейным врачом);

справки ОК-5 или ОК-7;

фотографии, видеозаписи и т.д.

По словам специалистов, документы, которые предоставляются для оформления «справки переселенца», должны подтвердить факт проживания именно на 4 день возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.

«Соответственно старые фотографии за 2021 или предыдущие годы, а также полученные до 2022 года дипломы и сертификаты подавать не нужно», — добавили специалисты.

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