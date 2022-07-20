Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения — Finance.ua
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Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения

Личные финансы
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Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения
Оформление «справки переселенца»: что нужно для установления факта перемещения
Справка о постановке на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи. Впрочем, процесс получения такого документа иногда превращается в целый квест, особенно тогда, когда в паспорте отсутствует «прописка».
Как доказать, что проживал в населенном пункте, из которого переместился, если нет информации о регистрации места жительства, и получить справку, рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.
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«Отсутствие зарегистрированного места жительства (так называемой „прописки“) на самом деле не является препятствием для получения „справки переселенца“. Однако при отсутствии такой информации в паспорте или выписке из реестра территориальных громад необходимо будет предоставить вместе с заявлением о постановке на учет ВПЛ дополнительные документы для подтверждения факта проживания в населенном пункте, из которого произошло перемещение», — пишут юристы.
Это, в частности, могут быть:
  • военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;
  • документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат о среднем образовании;
  • документ о профессионально-техническом образовании;
  • документ о высшем образовании (научная степень);
  • справка с места учебы;
  • решение об устройстве ребенка в детское заведение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;
  • медицинские документы (например, декларация с семейным врачом);
  • справки ОК-5 или ОК-7;
  • фотографии, видеозаписи и т.д.
По словам специалистов, документы, которые предоставляются для оформления «справки переселенца», должны подтвердить факт проживания именно на 4 день возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.
«Соответственно старые фотографии за 2021 или предыдущие годы, а также полученные до 2022 года дипломы и сертификаты подавать не нужно», — добавили специалисты.
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