Оформление инвалидности в 2026 году: как пройти обновленную процедуру без лишнего стресса Сегодня 11:50 — Личные финансы

Оформление инвалидности в 2026 году: как пройти обновленную процедуру без лишнего стресса

Проходить через сложные жизненные обстоятельства, связанные с потерей здоровья, это всегда тяжелое испытание. Еще труднее, когда человек остается один на один с бюрократией и финансовой незащищенностью, не зная, имеет ли он право на государственную поддержку и как ее получить.

Долгое время устаревшая система заставляла украинцев проходить сотни кругов бюрократического ада для получения справок и помощи. Ситуация начала меняться с переходом на новые стандарты: так, с 2025 года в Украине действует обновленная система установления статуса инвалидности, где в фокусе оказался не сам диагноз, а реальные ограничения жизни и деятельности человека.

В рамках спецпроекта «Финансовая опора», создаваемого в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, Finance.ua в одном тексте нашел ответы на вопросы:

кто имеет право на статус инвалидности в 2026 году?

из каких этапов состоит новая процедура?

по каким критериям оценивают ограничение жизнедеятельности?

и главное — актуальные размеры выплат, пенсий и перечень льгот.

Мы превратили сложные юридические нормы в понятную инструкцию, которая пригодится каждому, кому нужна финансовая и социальная опора.

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