Оформление инвалидности в 2026 году: как пройти обновленную процедуру без лишнего стресса

Проходить через сложные жизненные обстоятельства, связанные с потерей здоровья, это всегда тяжелое испытание. Еще труднее, когда человек остается один на один с бюрократией и финансовой незащищенностью, не зная, имеет ли он право на государственную поддержку и как ее получить.
Долгое время устаревшая система заставляла украинцев проходить сотни кругов бюрократического ада для получения справок и помощи. Ситуация начала меняться с переходом на новые стандарты: так, с 2025 года в Украине действует обновленная система установления статуса инвалидности, где в фокусе оказался не сам диагноз, а реальные ограничения жизни и деятельности человека.
В рамках спецпроекта «Финансовая опора», создаваемого в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, Finance.ua в одном тексте нашел ответы на вопросы:
кто имеет право на статус инвалидности в 2026 году?
из каких этапов состоит новая процедура?
по каким критериям оценивают ограничение жизнедеятельности?
и главное — актуальные размеры выплат, пенсий и перечень льгот.
Мы превратили сложные юридические нормы в понятную инструкцию, которая пригодится каждому, кому нужна финансовая и социальная опора.