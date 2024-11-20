Офис Генпрокурора разоблачил масштабную схему уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто — Finance.ua

Офис Генпрокурора разоблачил масштабную схему уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто Сегодня 19:45 — Криминал

Офис Генпрокурора разоблачил масштабную схему уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто, Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора уведомил о подозрении директора одного из органов сертификации и учредителя предприятия, причастного к преступной схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, с 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, используя скрытые наличные расчеты, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации. Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания уклонялась от уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен.

Фото: gp.gov.ua

В ходе 25 обысков изъято около 1,5 миллиона долларов США, пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций.

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