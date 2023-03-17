Офис банка «Січ» в центре Киева выставили на продажу — Finance.ua
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Офис банка «Січ» в центре Киева выставили на продажу

Казна и Политика
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Офис банка «Січ» в центре Киева выставили на продажу
Офис банка «Січ» в центре Киева выставили на продажу
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе «Prozorro.Продажи» здание бывшего отделения банка «Сич» в центре Киева.
Как говорится в сообщении фонда, торги должны пройти 28 марта.
Трехэтажный дом с мансардой общей площадью 493 кв. м находится на улице Владимирской, 63. Рядом сосредоточено большое количество государственных и коммерческих учреждений, учебных заведений, общепитов, магазинов, торговых центров и т.д.
Объект расположен в 100 метрах от одного из центральных парков столицы — парка Шевченко, а также в 500 метрах от станции метро «Площадь Льва Толстого». Доступ к зданию, расположенному внутри квартала, возможен как с Владимирской, так и с улицы Льва Толстого через арки в домах.
Территория вокруг дома ограждена забором и автоматизированными воротами. Кроме того, в состав лота также включены основные средства. На продажу объект выставляется впервые.
Начальная цена реализации лота №G22N023035 составляет 31,75 миллионов гривен. Торги пройдут по классической (английской) модели аукциона. Участие в них могут принять физические и юридические лица, кроме лиц, связанных с россией. Средства от продажи актива фонд направит на расчеты с кредиторами банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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