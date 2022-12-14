Официальный дилер автомобилей группы Stellantis завершил оферту по выкупу облигаций — Finance.ua
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Официальный дилер автомобилей группы Stellantis завершил оферту по выкупу облигаций

Технологии&Авто
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Официальный дилер автомобилей группы Stellantis завершил оферту по выкупу облигаций
Официальный дилер автомобилей группы Stellantis завершил оферту по выкупу облигаций
ООО «Илта», официальный дилер автомобилей Peugeot, Citroen, DS, сервис-дилер Opel в Киеве и Киевской области, своевременно и в полном объеме произвело последнюю в текущем году выплату купона по корпоративным облигациям.
Таким образом, после ежегодной оферты по выкупу ценных бумаг, согласно условиям размещения облигаций серии А (Свидетельство о регистрации выпуска № 87/2/2019 от 03.12.2019 г. — Ред.), все существующие владельцы корпоративных облигаций сохранили свою долю в портфеле ООО «Илта».
Объем эмиссии — 50 млн грн. Из этой суммы 47,1 млн грн остается в руках существующих владельцев. Ставка купона на следующие четыре периода с 28.11.2022 по 26.11.2023 года составляет 17% годовых. Доступны к выкупу ценные бумаги номинальной стоимостью 2,9 млн грн.
Как сообщают представители Общества, несмотря на все внешние вызовы, «Илта» выполняет свои обязательства перед кредиторами, инвесторами и клиентами.
«Как и до полномасштабного вторжения рф, мы обеспечиваем мобильность наших лизинговых клиентов, предоставляя им авто даже по истечении срока действия договора, и поддерживаем их сопровождением в режиме 24/7. Осуществляем ремонт и обслуживание автомобилей критической инфраструктуры и предоставляем транспорт в пользование военным в соответствии с их потребностями и запросами. Благодаря слаженной и последовательной работе мы получили наивысшее отличие от наших партнеров — их лояльность», — отмечают в ООО «Илта».
Справка Finance.ua:
  • ООО «Илта» работает на автомобильном рынке Украины 30 лет. Начинало свою работу как официальный импортер автомобилей Peugeot в Украине, а со второго полугодия 2010 года работает как официальный дилер автомобилей Peugeot, Citroen, DS Automobiles;
  • ООО «Илта» работает в Киеве под брендами «Илта на Печерске» и «Илта на Харьковском»;
  • услуги оперативного лизинга легковых и коммерческих автомобилей предоставляются под брендом «Илта Лизинг»;
  • офис компании размещается в бизнес-центре ILTA Centre по адресу г. Киев, Железнодорожное шоссе, 6. Сайт: https://ilta.ua
По материалам:
ТОВ Ілта
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