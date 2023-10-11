Официальный дилер «АвтоКрАЗа» признан банкротом — Finance.ua

Официальный дилер «АвтоКрАЗа» признан банкротом Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Хозяйственный суд Полтавской области 10 октября признал банкротом бывшего официального дилера Кременчугского автомобильного завода — ООО «Торговый дом АвтоКрАЗ».

Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Хозяйственный суд Полтавской области открыл производство по делу о банкротстве компании в январе 2020 года.

«АвтоКрАЗ» принадлежал украинскому бизнесмену Константину Жеваго. С ноября 2022 г. завод перешел под государственный контроль.

В 2018 году по иску Ощадбанка против ЧАО «АвтоКрАЗ» также было возбуждено дело о банкротстве, касающееся кредита, выданного предприятию еще в 2008 году.

Справка Finance.ua:

АвтоКрАЗ — крупнейший в Украине производитель большегрузных грузовиков — гражданских и военных.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.