Официальный дилер «АвтоКрАЗа» признан банкротом — Finance.ua

Официальный дилер «АвтоКрАЗа» признан банкротом
Хозяйственный суд Полтавской области 10 октября признал банкротом бывшего официального дилера Кременчугского автомобильного завода — ООО «Торговый дом АвтоКрАЗ».
Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
Хозяйственный суд Полтавской области открыл производство по делу о банкротстве компании в январе 2020 года.
«АвтоКрАЗ» принадлежал украинскому бизнесмену Константину Жеваго. С ноября 2022 г. завод перешел под государственный контроль.
В 2018 году по иску Ощадбанка против ЧАО «АвтоКрАЗ» также было возбуждено дело о банкротстве, касающееся кредита, выданного предприятию еще в 2008 году.
Справка Finance.ua:
- АвтоКрАЗ — крупнейший в Украине производитель большегрузных грузовиков — гражданских и военных.
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