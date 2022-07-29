Официально представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro — Finance.ua
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Официально представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro

Технологии&Авто
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Официально представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Официально представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Во время последней презентации Huawei генеральный директор компании Ю-Чендун продемонстрировал смартфон Enjoy 50 Pro.
Huawei Enjoy 50 Pro доступен в четырех цветовых вариантах: Magic Night Black, Blue, Emerald Green и Snow White. Смартфон оснащается 6-нм чипом Qualcomm Snapdragon 680 с графикой Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ флэш-памяти, дополнительными 3 ГБ виртуальной памяти.
Новинка оборудована 6.7-дюймовым LCD-экраном с разрешением FHD+ (2388×1080 точек), частотой обновления изображения 90 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 270 Гц, ультратонкой рамкой толщиной 1.05 мм. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Устройство способно заряжаться до 50% всего за 30 минут.
Официально представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Huawei Enjoy 50 Pro оснащен основной камерой с главным 50-Мп датчиком, 2-Мп макрообъективом, 2-Мп датчиком глубины, 8-Мп фронтальной камерой, поддержкой Bluetooth 5.0, 3.5-мм аудиоразъемом, NFC и боковым боковім сканером отпечатков пальцев.
Стоимость Huawei Enjoy 50 Pro пока не названа. Заказы на смартфон откроются 29 июля.
По материалам:
iLenta
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