Официально представлен смартфон для бедных — Finance.ua

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Официально представлен смартфон для бедных

Фондовый рынок
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Официально представлен смартфон для бедных
Официально представлен смартфон для бедных
Семья смартфонов Redmi пополнила новую бюджетную модель под названием Redmi A3. Помимо доступной цены, аппарат обзавелся «разогнанным» экраном, все реже встречающимся на мобильном рынке классическим аудиоразъемом и приличным объемом памяти в максимальной конфигурации по меркам своего бюджетного сегмента.
Redmi A3 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1650×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. «Сердцем» смартфона стала мобильная платформа MediaTek Helio G36 в сочетании с 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.
Круглый модуль тыльной камеры смартфона включает в себя основной 8-мегапиксельный датчик, дополненный вспомогательным сенсором для размытия фона. Фронталка представлена ​​одним детектором на 5 Мп. Питается новинка от аккумулятора емкостью 5000 мАч при помощи зарядки мощностью 10 Вт. Дополняют список характеристик 3,5 мм аудиоразъем и слот для microSD.
Redmi A3 представлен в голубом, черном и зеленом цветах корпуса. В Китае смартфон оценен в $90 за конфигурацию 3/64 ГБ, версии 4/128 ГБ и 6/128 ГБ стоят $100 и $110 соответственно.
По материалам:
Технофан
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