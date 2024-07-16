ОЭСР покроет взносы Украины за 2024 год из собственного бюджета — Finance.ua

ОЭСР покроет взносы Украины за 2024 год из собственного бюджета Сегодня 15:39

ОЭСР покроет взносы Украины за 2024 год из собственного бюджета

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в знак поддержки покроет из собственного бюджета взносы Украины на 2024 год и партнерские сборы ряда своих органов, а также задолженность Украины за 2022 год и предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В целом речь идет о выделении почти 285 тыс. евро. В частности, этими деньгами будут уплачены взносы Украины в Международный транспортный форум, Комитет стали, Семенные схемы ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей, а также ее партнерские взносы за Комитет по вопросов конкуренции, Комитет публичного управления, Комитет по вопросам МСП и предпринимательства, Инклюзивный механизм инициативы по размыванию налоговой базы и выводу прибыли из налогообложения, Рабочая группа по борьбе со взяточничеством», — говорится в сообщении.

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Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина высоко ценит поддержку, которую оказывает ОЭСР.

По ее словам, с ОЭСР «мы сосредоточены на инвестиционных стимулах, содействии инвестициям и дерегуляции, расширении поддержки Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в Украине и их покрытии 100% инвестиционных рисков и переклассификации группы риска нашей страны из группы 7 назад в группу 6, чтобы сделать страхование рисков более доступным».

Укрінформ По материалам:

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