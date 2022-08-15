Одобрен закон о «таможенном безвизе»: какие упрощения для украинского бизнеса — Finance.ua

Одобрен закон о «таможенном безвизе»: какие упрощения для украинского бизнеса
Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по налоговой политике Ярослав Железняк.
Законом № 7420 предусматривается присоединение Украины к Конвенции по процедуре совместного транзита (NCTS). Ранее сообщалось, что в правительстве ожидается международное применение Конвенции в конце этого года. При этом сам «таможенный безвиз» планируется подписать в течение лета.
«Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:
- одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).
- авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;
- украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.
В начале июля Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) или «таможенного безвиза» — для присоединения парламент должен был одобрить в целом соответствующий закон.
Украина уже почти выполнила пять запланированных «безвизов», причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортный, а таможенный — в течение лета.
Верховная Рада 21 июня в первом чтении поддержала законопроект изменений в Таможенный кодекс, необходимый для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
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