Одобрен закон о «таможенном безвизе»: какие упрощения для украинского бизнеса — Finance.ua

Одобрен закон о «таможенном безвизе»: какие упрощения для украинского бизнеса Сегодня 15:55 — Казна и Политика

Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по налоговой политике Ярослав Железняк.

Законом № 7420 предусматривается присоединение Украины к Конвенции по процедуре совместного транзита (NCTS). Ранее сообщалось, что в правительстве ожидается международное применение Конвенции в конце этого года. При этом сам «таможенный безвиз» планируется подписать в течение лета.

«Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

В начале июля Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) или «таможенного безвиза» — для присоединения парламент должен был одобрить в целом соответствующий закон.

Украина уже почти выполнила пять запланированных «безвизов», причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортный, а таможенный — в течение лета.

Верховная Рада 21 июня в первом чтении поддержала законопроект изменений в Таможенный кодекс, необходимый для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.

Економічна Правда По материалам:

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