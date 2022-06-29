Однокомнатная квартира в новостройке: сколько стоит жилье в Варшаве — Finance.ua
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Однокомнатная квартира в новостройке: сколько стоит жилье в Варшаве

Недвижимость
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В Украине в большинстве городов идет восстановление рынка недвижимости в условиях военного положения. Тем временем мы решили посмотреть цены на квартиры в Польше.
Журналисты портала «Сегодня» промониторили сервис OLX.pl и рассказали, сколько в Варшаве можно купить однокомнатную квартиру в новостройке.

Цены стартуют почти от 2 млн грн

В этом сегменте объявление о самой дешевой однокомнатной квартире содержит цену 265 205 злотых (1771 182 грн). Это небольшая квартира на 18,7 кв. м. Сдавать новостройку запланировали в мае 2023 года. В самом доме есть рецепция, тренажерный зал, рядом находятся зарядные станции для электромобилей.
С десяток предложений по цене от 300 тыс. до 400 тыс. злотых (2–2,7 млн грн). К примеру, большая квартира на 30 кв. м продается за 386 150 злотых (2,5 млн грн). Она уже готова, но новым владельцам нужно самостоятельно сделать ремонт.
По более высокой цене — 401 896 злотых (2,68 млн грн) — можно приобрести жилье, которое строили со многими экологическими решениями. Это квартира площадью 26,18 кв. мю В ней есть гостиная с мини-кухней, санузел, холл и балкон. До центра города, как отмечают в объявлении, можно добраться через 13 мин. Дом еще достраивают, однако по проекту квартира будет выглядеть примерно так.
Однокомнатная квартира в новостройке: сколько стоит жилье в Варшаве
Можно приобрести и квартиру в новом доме 2021 года, но уже с готовым ремонтом. К примеру, есть объявления о жилье с ремонтом на 21 кв. м со всей необходимой для жизни техникой. Стоимость этой квартиры — 450 тыс. злотых (3 млн. грн).
Однокомнатная квартира в новостройке: сколько стоит жилье в Варшаве
Достаточно вариантов квартир есть и стоимостью от 500 тыс. (3,4 млн грн) до 600 тыс. злотых (чуть больше 4 млн грн). Самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке Варшавы стоит 732 тыс. злотых (4,9 млн грн). Ее площадь — 31,64 кв. м. При этом автор объявления отмечает, что здание находится рядом с важной инфраструктурой.
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По материалам:
Сьогодні
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